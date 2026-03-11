Безнадежные долги россиян выросли

Объем просроченных кредитов россиян приблизился к 2,5 трлн рублей по итогам 2025 года. Таким образом, за год безнадежные долги выросли на треть, пишут «Известия».

Речь идет о кредитах, по которым уже наступил дефолт. Рост таких долгов связан главным образом с высокими процентными ставками и медленным ростом доходов россиян. Заемщикам становится все сложнее обслуживать дорогие кредиты, особенно если у них несколько долгов одновременно.

Таким образом, пока проблемные кредиты не списаны, банки вынуждены держать их на балансе и создавать под них резервные фонды. В результате финансовые учреждения медленнее снижают процентные ставки.