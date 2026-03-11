Что делать, если банк не возвращает вклад

Банк может отказаться вернуть деньги вкладчику по различным причинам, и важно знать, что делать в таких ситуациях.

Юрист Русудани Закарая рассказала в беседе с «Прайм», что большинство причин отказа связаны с действиями или бездействием клиента, передает ИА DEITA.RU.

Например, если на вклад наложен арест по решению суда, его возврат возможен только после снятия этих судебных мер. В случае блокировки вклада на основании Федерального закона №115, причины обычно связаны с проверками Федеральной службы по финансовому мониторингу или подозрительными операциями.

Если в процессе проверки обнаружены признаки незаконной деятельности или попытка проведения подозрительных транзакций, банк вправе отказать в возврате или заблокировать связанные счета.

Также следует учитывать, что отказ может быть обусловлен тем, что вклад пополнен через сомнительные операции, а клиент один за другим пытается немедленно снять деньги — в таких случаях банк не только блокирует вклад, но и может предпринять меры по блокировке других счетов клиента.

Еще одним аспектом, при котором могут отказать, является вклад, оформленный на несовершеннолетнего. В подобных случаях требуется согласие органа опеки и попечительства, иначе банк не вернет деньги.

Чтобы понять, почему заблокированы деньги, необходимо сначала выявить причину блокировки. Если она связана с подозрительной операцией, стоит подтвердить ее легальность — например, предоставив документы, подтверждающие законность получения средств.

В противном случае, по словам Закарая, банк может обосновать свой отказ ссылкой на нормативные акты, подтвержденные Верховным Судом РФ (определение от 30.01.2018 № 78-КГ17-90). Если банк прямо не указывает причину блокировки, вкладчику следует потребовать письменное объяснение и одновременно подать претензию с требованием о возврате средств.

Если банк отказывается вернуть деньги или игнорирует претензию, следующим шагом станет обращение в суд — подача иска. В такой ситуации юрист рекомендует собрать все документы и доказательства, подтверждающие право на получение средств, чтобы обосновать свою позицию и повысить шансы на положительный исход дела.