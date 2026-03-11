В России назвали причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин в России сохраняется и достигает трети от заработка, причем ситуация усугубляется по мере карьерного роста. Такую статистику в беседе с ТАСС привела директор департамента по работе с персоналом российской компании Маргарита Богданова-Шемраева, опираясь на данные Росстата и отраслевые исследования.

По информации статистического ведомства, общее соотношение мужчин и женщин на руководящих позициях разных уровней почти паритетное: 51 процент против 49 соответственно. Но эти цифры скрывают существенный дисбаланс при движении вверх по карьерной лестнице. Доля женщин на высоких руководящих должностях в России значительно ниже доли мужчин, занимающих топовые позиции, что подтверждается целым рядом исследований. Эта тенденция напрямую влияет на доходы: средняя начисленная зарплата женщин-руководителей составляет 110,6 тысячи рублей, тогда как их коллеги-мужчины в среднем получают 159,3 тысячи рублей.

Таким образом, разрыв в оплате труда на разных должностях в среднем превышает 30 процентов. Эксперт объясняет это несколькими факторами, среди которых ключевую роль играют устоявшиеся социальные стереотипы. Работодатели опасаются, что женщина обязательно уйдет в декретный отпуск, а если у нее уже есть дети, она будет уделять работе меньше времени, чем бездетные сотрудники или мужчины. Эти предубеждения, не всегда имеющие под собой реальные основания, продолжают влиять на карьерные траектории и уровень дохода.

Помимо стереотипов о декрете и семейных обязанностях, специалисты отмечают и разницу в зарплатных ожиданиях. Женщины зачастую изначально претендуют на более скромное вознаграждение при трудоустройстве, что также закладывает основу для будущего разрыва.

Проблема гендерного неравенства в оплате труда остается актуальной для российского рынка и требует комплексного подхода, включающего как изменение корпоративной культуры, так и повышение финансовой грамотности и уверенности самих соискательниц при оценке своей стоимости на рынке труда.