Руководитель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с инициативой ограничить въезд в Калининградскую область для граждан Польши, Германии и других стран Евросоюза, которые приезжают в регион за топливом. Соответствующее обращение планируется направить в ФСБ и другие ведомства, регулирующие пограничный контроль, передает News.ru.

Поводом для предложения стала сложившаяся, по мнению депутата, недопустимая ситуация, когда представители стран, поддерживающих Киев, экономят на российском бензине, чтобы затем направлять сэкономленные средства на нужды украинской армии. Он напомнил о недавних обстрелах Брянска, в результате которых погибли люди, подчеркнув, что Евросоюз продолжает вооружать Украину и участвовать в конфликте на ее стороне.

Малинкович считает, что до завершения конфликта въезд европейцам стоит разрешать только в туристических целях, но не для покупки топлива. В качестве альтернативы он предложил либо полностью отказать жителям ЕС в продаже бензина, либо реализовывать его с наценкой в 30–50%. По его словам, тех, кто «просто пользуется нашей добротой, надо гнать», а все усилия должны быть направлены на снижение стоимости топлива для российских граждан.

Ранее сообщалось, что жители Германии и Польши активизировали поездки в Калининградскую область на фоне резкого роста цен на бензин в Европе. За последние 10 дней стоимость топлива в странах Евросоюза увеличилась на 15–20% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.