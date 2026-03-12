Россияне стали активнее гасить кредиты досрочно

Россияне направили на досрочное погашение кредитов более 1 трлн рублей в четвертом квартале 2025 года (+35% год к году), сообщают «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Половина из указанной суммы, 500 млрд рублей, направилась на погашение кредитов наличными, 362 млрд рублей — на погашение ипотечных ссуд, еще 156 млрд рублей — на автокредиты. При этом в последнем сегменте в 2025-м был зафиксирован двукратный прирост по объему досрочно внесенных денежных средств.

В январе 2026 года объем досрочного погашения составил 276 млрд рублей, что на 25% выше, чем годом ранее. В Газпромбанке подобный всплеск активности связали с выплатой 13-й зарплаты в конце года. При этом 56% случаев погашения — полное.

Подобный тренд на кредитном рынке эксперты связали с желанием россиян быстрее закрыть долги, оформленные под высокий процент. А потому, в условиях дорогого долга, любая свободная сумма чаще направляется на погашение обязательств, а не на потребление, подытоживает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.