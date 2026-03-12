"Единая Россия" намерена сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным

«Единая Россия» намерена реформировать систему оплаты жилищно-коммунальных услуг, сделав механизм формирования тарифов максимально прозрачным и понятным для населения. Об этом первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил на втором окружном отчётно-программном форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону.

В ходе своего выступления Якушев подвел итоги масштабной работы по улучшению жилищных условий граждан, сообщает сайт партии. Он отметил, что к 2026 году удалось расселить около 16 миллионов квадратных метров аварийного жилья, благодаря чему новоселье справили более 920 тысяч человек.

«Особо подчеркну — это был не переезд из плохих домов в менее плохие. Люди получили современное и комфортное жильё», — заверил политик.

Особое внимание партия уделяет доступности жилья и развитию инфраструктуры. Была расширена программа семейной ипотеки: в регионах с низкими темпами жилищного строительства гражданам разрешили оформлять льготные кредиты на покупку готового жилья на вторичном рынке. Кроме того, законодательно закреплен стандарт комплексного развития территорий, обязывающий застройщиков возводить новые кварталы одновременно с детскими садами, школами и поликлиниками.

Говоря о планах в сфере ЖКХ, Якушев акцентировал внимание на необходимости качественных перемен.

«Масштаб будущей работы превосходит достигнутые результаты. В их числе — тарифы на услуги. Люди справедливо задают вопросы о том, как они формируются. Порядок расчёта надо сделать прозрачным и понятным. Поэтому модернизация ЖКХ должна стать одним из ключевых направлений новой народной программы», — подчеркнул секретарь Генсовета.

Подготовка нового программного документа партии уже вступила в активную фазу. Сбор предложений в народную программу, старт которому председатель партии Дмитрий Медведев дал в феврале, проходит при участии экспертного совета, в который вошли Герои России и ветераны СВО. Ожидается, что стратегическая рамка программы на десятилетия будет представлена в июне, а детальный план работы на пятилетний период партия утвердит в августе.