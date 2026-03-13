Россияне пожаловались на дискриминацию со стороны швейцарских банков

Россияне массово жалуются на дискриминацию со стороны швейцарских банков.

Об этом рассказали РИА Новости в посольстве России в Швейцарии.

«В посольство периодически поступают жалобы от проживающих в Швейцарии российских граждан на случаи откровенной дискриминации со стороны местных банков», - заявили в диппредставитеьстве.

К таким действиям в посольстве отнесли внезапное закрытие счетов граждан РФ, а также расторжение с ними договоров без объяснения причин. С аналогичными трудностями сталкиваются и сами работники посольства.

Первые проблемы подобного характера появились в 2022 году. Сейчас открыть счет в швейцарском банке или провести финансовую операцию гражданам РФ затруднительно.

С 2014 года Швейцария ввела 3851 санкцию против России. По этому показателю она уступает только США и Канаде.