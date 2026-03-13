Стало известно, можно ли отказаться от платы за лифт или мусоропровод

Отказаться от оплаты лифта или мусоропровода по собственному желанию, как правило, нельзя, рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что эти элементы относятся к общему имуществу многоквартирного дома, поэтому расходы на их содержание распределяются между всеми собственниками.

Эксперт отметил, что такая норма закреплена в Жилищном кодексе. По его словам, собственники обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества независимо от того, пользуются ли они им, поэтому проживание на первом этаже и отказ от использования лифта не освобождают от оплаты его обслуживания.

Султанов добавил, что лифт является частью инженерной инфраструктуры здания, а его исправность напрямую влияет на безопасность и эксплуатацию дома. Аналогичная ситуация, по его словам, касается и мусоропровода, если он входит в состав общего имущества и обслуживается управляющей компанией.

При этом юрист подчеркнул, что изменить порядок можно только коллективным решением жильцов. Если большинство собственников на общем собрании поддержат консервацию мусоропровода и отказ от его использования, управляющая организация сможет исключить расходы на его обслуживание из тарифа, передает RT.

Жильцы многоквартирных домов могут потребовать перерасчет оплаты содержания общего имущества, если управляющая компания нарушает качество обслуживания. Об этом сообщил депутат Госдумы, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.