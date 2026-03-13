«30 млн рублей на старт»: россиянам напомнили о льготах для фермеров

В России для начинающих фермеров предусмотрены различные льготы, которые направлены на помощь в развитии подсобного хозяйства. В первую очередь – это право на получение гранта на сумму до 30 млн рублей, напомнила в беседе с RT зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Грант предназначен для открытия крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), при максимальной сумме в 30 млн рублей конкретная выплата зависит от специфики проекта, региона проживания и других условий, отметила депутат.

«Требования: для получения гранта нужно разработать бизнес-план КФХ, а также создать не менее одного рабочего места, — пояснила она. — Расходовать грант на фермерское хозяйство можно на технику, строительство, покупку животных или корма. Проект должен быть реализован в течение 18 месяцев с момента получения средств».

Еще одна льгота – это возможность принять участие в программе «Агромотиватор», которая ориентирована на ветеранов СВО и участников боевых действий. Она предполагает выплату до 7 млн рублей и софинансирование проекта от 10%. Также гранты предусмотрены по программе «Агротуризм» — средства гражданам выдают на строительство или реконструкцию отеля или другого места размещения, а также на создание маршрутов, благоустройство территорий и так далее. Для получения нужно иметь бизнес-план, сумма выплаты составляет от 3 млн до 10 млн рублей.

Самозанятым также полагается выплата до 200 тыс. рублей по соцконтракту на развитие личного подсобного хозяйства. Эти средства можно потратить на оборудование, животных, семена, корма и так далее. Для этой выплаты среднедушевой доход семьи или одинокого гражданина должен быть ниже прожиточного минимума региона, заключила парламентарий.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительство России внесло изменения в государственную программу развития сельского хозяйства, поправки охватывают целый комплекс вопросов. В том числе будет повышен контроль за перечислением объединенной субсидии аграриям на местах, упрощен процесс оформления выплаты и так далее.