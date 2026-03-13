Названа главная опасность для денег на «черный день»

Более 40% населения России проявляет психологическую неготовность использовать свои сбережения даже в ситуации экстренных финансовых трудностей.

Такой вывод опубликован в исследовании сервиса «Выберу.ру», передает ИА DEITA.RU.

Анализируя склонность населения к накоплениям, эксперты выделяют два временных горизонта — краткосрочный и долгосрочный. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

В краткосрочной перспективе изъятие средств из накопительной системы негативно сказывается на платежеспособности населения как по текущим расходам, так и по дорогостоящим покупкам.

Однако наличие сбережений всё-таки помогает сохранять стабильность базового уровня потребления, что позволяет домохозяйствам продолжать оплачивать самые необходимые услуги и товары, избегая резких срывов в бюджете.

Такой подход дает возможность поддерживать привычный образ жизни, несмотря на временные финансовые препятствия. Что касается денежно-кредитной политики Банка России, она привела к изменению внутри банковской системы: объем срочных депозитов сокращается, а доля вкладов до востребования растет.

По словам Лебединской, к концу 2025 года объем средств физических лиц в банках, включая начисленные проценты, достиг десятков триллионов рублей. Несмотря на это, годовое сокращение срочных вкладов свидетельствует о том, что люди все чаще предпочитают держать деньги под рукой для быстрого доступа, чем фиксировать их на долгий срок.

Если говорить о долгосрочной перспективе, главными факторами, влияющими на финансовое поведение россиян, являются демографические изменения и общая трансформация подходов к накоплению денег.

Молодые люди чаще пользуются займами и постепенно формируют резервы по мере повышения доходов. В противоположность им пожилые люди, наоборот, вынуждены расходовать накопленные средства для обеспечения своего комфорта в старости.

Основная задача сбережений — сгладить разницу в уровне потребления в разные периоды жизни. Тем не менее, увеличение числа зависимых от финансовых ресурсов групп усиливает инфляционное давление и способствует более осторожной модели поведения в обществе.

Проблема в том, что большинство накопленных средств редко превращается в инвестиции, что негативно сказывается на общем экономическом росте. Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Игорь Комаров отмечает, что слова людей в опросах зачастую отличаются от их реальных действий.

В трудных ситуациях большинство россиян всё же используют свои сбережения — причиной этого называют дисциплину, поскольку сбережения воспринимаются как «неприкосновенный запас», трудом заработанные средства, которые при досрочном снятии теряют часть дохода.

Для решения экстренных финансовых задач граждане часто обращаются за помощью к родственникам или используют льготные периоды по кредитным картам, избегая при этом микрофинансовых организаций из-за риска столкнуться с долговыми проблемами.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов связывает нежелание тратить накопления с текущей экономической и политической ситуацией.

По его мнению, люди склонны сохранять денежные средства именно потому, что боятся потерять привычный уровень жизни. В ситуации стабильных доходов россияне откладывают часть заработка, а при ухудшении ситуации используют их для поддержания привычного образа жизни.