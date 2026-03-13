Назван размер материнского капитала в России после индексации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал размер материнского капитала после индексации, сообщает в пятницу издание РИА Новости.

По данным журналистов, глава правительства направил видеообращение к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда и соцзащиты РФ, которое проходило в пятницу, и сообщил о продлении программы маткапитала по поручению главы государства до 2030 года.

По словам Мишустина, сказанным в обращении, размер материнского капитала проиндексирован с февраля, и теперь он составляет почти 730 тысяч рублей на первого ребенка, а на двоих – больше 960 тысяч.