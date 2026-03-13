Эксперт в сфере туризма Николай Мельник в разговоре с Рамблером прокомментировал идею начать взимать с российских туристов сбор на фонд экстренной эвакуации.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил учредить единый гарантийный фонд для эвакуации застрявших за границей туристов, средства на который планируется получать со взносов граждан, выезжающих за рубеж. Об этом РИА Новости заявил президент РСТ Илья Уманский. По его мнению, фонд «наполнялся бы по копеечке с каждого туриста независимо от того, каким образом он отправился за рубеж» - самостоятельно или через туроператора.

Мельник обратил внимание на то, что идея нового фонда не учитывает уже существующий механизм поддержки туристов. По его словам, действующая система доказала свою работоспособность — и прежде чем вводить дополнительные меры, стоит оценить их реальную необходимость.

Предложение подают не как налог, а как взнос в фонд персональной ответственности. Но у нас уже есть такой механизм — фонд „Турпомощь“, который работает с 2014 года. Он был создан после масштабного кризиса туроператоров и уже доказал свою эффективность: за счёт средств фонда успешно решались вопросы вывоза туристов в кризисных ситуациях. Возникает вопрос: зачем создавать дополнительный фонд, если действующий пока справляется? Новый фонд может быть оправдан лишь в том случае, если ресурсы „Турпомощи“ будут исчерпаны. Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму

Даже если решение о создании нового фонда примут, ключевой проблемой станет его финансовая модель. Эксперт подчёркивает: размер взноса и способ его сбора напрямую повлияют на стоимость путешествий для россиян и могут создать дополнительную нагрузку на туристов.

В РСТ опровергли информацию о введении налога на выезд за границу

«Ключевой вопрос — размер взноса и механизм его сбора. Если сумма составит до тысячи рублей с человека, это ещё можно считать приемлемым. Но если цифры будут выше, то это вызовет недовольство туристов. Важно также понимать, кто будет собирать эти средства: скорее всего, это ляжет на компании, организующие перелёты. При этом любая дополнительная нагрузка на бизнес в итоге переносится на конечного потребителя. Если новый взнос введут, турист может столкнуться с «двойной оплатой»: уже сейчас туроператоры закладывают взносы в «Турпомощь» в стоимость турпродукта, а новый сбор добавит ещё одну статью расходов», - отметил он.

По мнению собеседника, реальная проблема кроется не в отсутствии фондов, а в ценообразовании на вывозные рейсы в кризисных ситуациях.

«Вместо создания новых фондов нужно решать проблему завышенных цен на вывозные рейсы. Мы видели, как в кризисных ситуациях стоимость авиабилетов резко растёт: например, после начала конфликта на Ближнем Востоке рейс из Бангкока сначала стоил 45–48 тысяч рублей, а через несколько дней цена подскочила до 350 тысяч. Это происходило на всех агрегаторах и сайтах. Такие случаи показывают, что некоторые авиакомпании зарабатывают на трудностях граждан. Это ненормально и демонстрирует отношение перевозчиков к собственным пассажирам», - подчеркнул специалист.

В качестве альтернативы созданию нового фонда Мельник предложил сосредоточиться на регулировании цен со стороны профильных ведомств и отраслевых объединений. Такой подход, по его оценке, будет более эффективным и справедливым для туристов.

«Создавать дополнительный фонд для «подстраховки» от жадности перевозчиков я считаю нецелесообразным. Вместо этого нужно работать напрямую с авиакомпанией: задействовать союз авиаперевозчиков и Росавиацию, чтобы установить разумные цены на вывозные рейсы. Граждане готовы платить справедливую стоимость, но не переплачивать в разы. Такой подход будет эффективнее, чем введение нового сбора с туристов, и позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на путешественников», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока будет завершен до 15 марта.