В Госдуме высказались о росте цен в России

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о росте цен в России. Об этом сообщает Sport24.

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Она согласилась с тем, что жизнь в стране стала дороже.

«Это каждый замечает. Что-то дорожает, что-то дешевеет, но мы же понимаем, что находимся в ситуации, когда этому есть причины», — заявила Журова.

Депутат добавила, что ей грех жаловаться. «Для многих людей это критично, и им тяжело», — заявила бывшая спортсменка.

Ранее о росте цен в России высказалась трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина. «Жизнь сейчас везде дорожает, а не только в России. Я ведь не блаженная и не живу в другом мире, чтобы не замечать, что цены в нашей стране выросли», — заявила она.