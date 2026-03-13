Россиян предупредили о подорожании мебели

Россияне стали чаще обращаться к дизайнерам для меблировки помещений в едином стиле, сказал НСН Максим Валецкий.

Меблировка в 2026 году вырастет в цене на 10% из-за санкций, повышения НДС и инфляции, сказал НСН сооснователь ателье мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

За 2025 год российские производители нарастили выпуск офисной мебели на 15,6% год к году, до 26,1 миллиона единиц, сообщает газета «Коммерсант». В то же время в сегменте бытовой мебели, напротив, наблюдается снижение производства. Валецкий отметил, что в ТОПе продаж у россиян-новоселов остается мебель для кухонь.

«На 2026 год в своем сегменте мы прогнозируем рост цен на меблировку в среднем порядка 9-10% относительно прошлого года. К факторам, влияющим на эту динамику относятся повышение НДС до 22%, сохранение санкций на ввоз фурнитуры, зависимость от которой пока сохраняется, а также инфляцию, которая повышает себестоимость производства, увеличивает логистические затраты и иные расходы. Вне сомнений, мы стремимся искать способы удержания цен на приемлемом для клиентов уровне. Однако успешность этих усилий во многом будет зависеть от влияния внутренних и внешних стресс-факторов. Если говорить о том, что остается в приоритете у покупателей новоселов, то это категория мебели для кухонь, далее — мебель для спальни. Замыкает ТОП-3 мебель для хранения», — сказал собеседник НСН.

Он также рассказал, что мода на минимализм в ремонте уходит в прошлое. Сейчас в тренде так называемые «дофаминовые интерьеры».

«За прошедшие годы количество комплексных заказов (сразу несколько позиций в одном чеке) выросло более, чем на четверть. Это объясняется несколькими причинами. Первая — клиенты стремятся грамотно вложить собственные сбережения и воспринимают интерьерные решения как грамотный способ инвестирования. Вторая — общемировой тренд на оформление всего пространства в едином стиле и по индивидуальным параметрам. И для выполнения этой задачи, как правило, привлекаются профессиональные дизайнеры с экспертизой. Говоря же об интерьерных стилях, мы отмечаем, что на смену монохромным, даже в каком-то роде "обезличенным" минимализму, сканди и другим, приходят более позитивные, дофаминовые интерьеры. Клиенты стремятся в собственных интерьерах самовыразиться, подчеркнуть свои интересы, а также вкус. Зачастую это отражается в конкретных изделиях, которые создаются кастомизированным способом с учетом пожеланий заказчика», — добавил эксперт.

Ранее застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин рассказал НСН, что стоимость стройматериалов за 2025 год увеличилась на 10-15%, рост цен на рабочую силу составил около 30%.