Депутат разъяснил, кому в России положены две пенсии в 2026 году

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил в беседе с RT, что в России действует особый порядок пенсионного обеспечения для граждан, имеющих заслуги перед государством.

Речь идёт о возможности получать одновременно две пенсии, но это право предоставлено не всем, а лишь отдельным категориям граждан.

«В 2026 году право на получение двух пенсий одновременно сохраняется для шести категорий граждан. В первую очередь это военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, что формирует право на вторую, страховую пенсию по старости. Также в этот перечень входят федеральные государственные гражданские служащие, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны и лица, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда». Кроме того, право на две пенсии имеют члены семей погибших военнослужащих, а также космонавты и работники лётно-испытательного состава», — разъяснил депутат.

Он добавил, что для получения страховой пенсии в качестве второй выплаты необходимо соблюдение определённых условий: наличие не менее 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достижение пенсионного возраста.

«Для мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения это 64 и 59 лет соответственно. При этом страховая пенсия в качестве второй назначается без учёта фиксированной выплаты, которая в 2026 году составляет 9584 рубля. Однако на неё распространяются все индексации...Средний размер государственной пенсии для льготников в 2026 году составит около 23 тыс. рублей, а общая сумма выплат неработающему пенсионеру, имеющему право на обе пенсии, может достигать примерно 50 тыс. рублей», — заключил Панеш.

