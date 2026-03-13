Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке дачи

Нынешняя обильная снежная зима стала настоящей проверкой для загородной недвижимости. С наступлением весны и активным таянием снегов потенциальные покупатели дач могут в реальном времени оценить гидрогеологическую ситуацию на приглянувшихся участках, передает aif.ru.

Именно сейчас отчетливо видны зоны подтопления, места застоя воды и наиболее возвышенные и сухие территории. Эксперт по недвижимости Анна Зеленская в беседе с изданием подчеркнула, что главными критериями оценки при выборе дачи должны стать рельеф местности и уровень грунтовых вод.

Как отметила риелтор, за годы практики она не раз сталкивалась с ситуациями, когда стоимость качественного участка значительно снижалась из-за одной единственной проблемы — проблем с водой.

По словам специалиста, эта трудность хоть и является серьезной, но решаема. Достаточно просто понаблюдать за участком во время обильных осадков или таяния снега, чтобы выявить его слабые стороны.

Если же строительство дома еще впереди, разумнее всего сразу заложить в проект приподнятый фундамент и продумать правильную организацию ландшафта. Это обойдется значительно дешевле, чем дорогостоящая борьба с последствиями паводков в будущем, указала собеседница.