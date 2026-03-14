Аналитики назвали регионы-лидеры по спросу на наличные деньги

Северо-Кавказские республики возглавили рейтинг российских регионов по объему потребления наличных средств. Такие выводы можно сделать, изучив данные Центробанка за четвертый квартал 2025 года. В качестве ключевого показателя использовался чистый спрос на наличность - разница между объемом выдачи денег населению и их поступлением от граждан через банковскую систему.

Максимальная потребность в "живых" деньгах зафиксирована в Чеченской Республике. В среднем за месяц на одного жителя здесь приходилось почти 22 тысячи рублей наличных. Соседняя Ингушетия заняла вторую строчку с показателем около 14,5 тысячи рублей на человека. Замыкает тройку лидеров Дагестан, где среднемесячный спрос на наличность составил 12,2 тысячи рублей на душу населения, пишет РИА Новости.

В первую пятерку также вошли Карачаево-Черкесия и Северная Осетия. Жители этих республик в среднем обналичивали 8,9 и 8,7 тысячи рублей в месяц соответственно.

Интересная картина сложилась и на противоположном полюсе рейтинга. Анализ показал, что в трех регионах страны граждане систематически пополняют свои счета быстрее, чем снимают средства. Лидером по этому показателю стала Магаданская область: в расчете на одного жителя здесь ежемесячно "оседает" на картах почти 5 тысяч рублей (разница между внесенной и снятой наличностью). Далее следуют Ленинградская область с показателем 1,6 тысячи рублей и Адыгея, где этот баланс составляет около 500 рублей на человека.