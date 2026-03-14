Миронов предложил ввести в России зарплату для мам

В России необходимо ввести зарплату для неработающих мам, законопроект будет повторно направлен в правительство РФ, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на "Форуме молодых мам" в Москве.

Он отметил, что некоторые женщины, став мамами, могут либо не иметь возможности работать, либо не хотеть, поскольку решают посвящать свое время детям. По его мнению, в таком случае государство должно их поддержать.

"Справедливая Россия" предлагает ввести родительскую зарплату или зарплату для мам - ежемесячную выплату для одного из родителей в семье, который не работает, занимается воспитанием детей", – указал Миронов.

По инициативе, выплату в размере прожиточного минимума смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов. Однако родительские зарплаты не должны отменять другие пособия и льготы.

Лидер партии подчеркнул, что помощью данного предложения можно будет решить проблему семейной бедности, а также дать "мощный стимул" рождаемости, поскольку женщины будут уверены, что если они не смогут работать, то государство "подставит плечо".

"Несколько лет назад мы направляли предложение о родительской зарплате в правительство, будем снова его вносить. На фоне падения рождаемости он особенно актуален", – заключил депутат.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей. Он указал, что власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.

В частности, Путин обратил внимание на то, что власти уже давно обсуждают введение льгот для отцов в многодетных семьях. Он выразил надежду на то, что региональные и муниципальные власти, а также общественные объединения и бизнес будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем.