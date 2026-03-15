Росстат раскрыл разницу между зарплатами медиков и учителей

Среднемесячная зарплата педагогов в России в 2025 году составила более 70 тыс. рублей, а медиков — свыше 80 тыс. рублей. Это следует из материалов Росстата, с которым ознакомился ТАСС.

По данным статистического ведомства, средняя заработная плата в сфере образования достигла 71 345 рублей, а в области здравоохранения и социальных услуг — 81 726 рублей.

Отмечается, что за год зарплата работников образования выросла на 13%, а сотрудников медицинской сферы — на 14%.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в 140 тыс. рублей — официальный показатель Росстата. Он считается по фонду начисленной зарплаты, деленному на среднесписочную численность работников, и включает оклады, премии, надбавки и другие начисления, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев. По его словам, среднемесячная номинальная начисленная зарплата не дает понимания, сколько реально получает типичный работник.

По словам эксперта, речь идет именно о начисленной, то есть грязной зарплате, до вычета налогов и других удержаний.