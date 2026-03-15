В Крыму рассказали о национализации активов украинских олигархов
Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил агентству РИА Новости, что будут приняты новые решения по национализации выявленных на территории республики активов украинских олигархов.
Ранее Константинов информировал, что в бюджет российского региона за 2025 год поступило 2,4 млрд рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов.
«Будут новые решения, - сказал Константинов агентству. - Мы занимаемся, работаем». Он подчеркнул, что решения о национализации безвозвратны. «Есть процедура юридическая, - сказал спикер. - Она очень четко в Российской Федерации сформирована».
Так, национализированные предприятия сначала проходят инвентаризацию, далее организовывается временная администрация, затем проводится аукцион, «продажа и так далее», пояснил глава законодательного органа.
Вместе с тем, по словам Константинова, инвесторам, которые не ведут по отношению к нашей стране враждебной политики, за свои активы бояться нечего.
С осени 2022 года крымский парламент принял серию решений о национализации имущества ряда политиков и олигархов, связанных с властями Украины и совершающих в отношении РФ недружественные действия. Работой по выявлению этих активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников СВО и строительство соцобъектов. Так, в список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала и квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии.