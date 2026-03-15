США увеличили поставки обуви в Россию втрое за год

В январе 2026 года американские компании увеличили поставки обуви в Россию до рекордного за 23 года уровня для этого месяца, подсчитало РИА Новости на основе данных американской статистики. Общая стоимость экспорта составила 1,8 млн долларов, что почти втрое больше, чем в январе прошлого года (596,8 тыс. долларов).

© Московский Комсомолец

Согласно расчетам, это самый высокий показатель экспорта обуви в Россию за январь с 2002 года. Более ранние данные ведомство не предоставляет.

По итогам января Россия вошла в десятку крупнейших импортеров американской обуви с долей 1,9% от всех поставок. Лидерами стали Вьетнам (24%), Канада (23,8%), Мексика (7,2%), Япония (5,9%), Китай (5,5%), Великобритания (3,9%), Гонконг (3%), Индонезия (2,7%) и Италия (2,3%).

Рост поставок свидетельствует о постепенном восстановлении торговых связей и повышении спроса на американскую обувь на российском рынке после нескольких лет ограничений.