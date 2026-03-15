Россиянам объяснили, как получить выплату по советскому вкладу

Государственные гарантии возмещения средств по вкладам, сделанным в Сбербанке до 20 июня 1991 года, продолжают действовать.

Это касается не только вкладов, размещенных в Сберегательном банке Российской Федерации, но и в его прежних структурных подразделениях, а также вложений в государственные страховые компании, произведенных до 1 января 1992 года, сообщает ИА DEITA.RU.

Возврат средств осуществляется в соответствии с правительственными постановлениями, которые регулируют этот процесс с 2010 по 2026 год. В соответствии с действующими нормами, предусмотрено, что граждане, родившиеся до 1945 года включительно, могут рассчитывать на выплаты в размере трехкратного остатка их вкладов.

Для тех, кто родился в период с 1946 по 1991 год, сумма компенсации составляет двукратный размер остатка вклада. При расчете возвратов также применяются специальные коэффициенты, которые варьируются в пределах от 0,6 до 1,0 в зависимости от срока действия вклада и времени, когда были произведены выплаты.

Например, максимальный коэффициент 1,0 применяется к текущим вкладам и тем, что действовали с 1992 по 2025 год, если выплаты происходили в период с 1996 по 2025 годы. Более низкие коэффициенты, такие как 0,9, 0,8, 0,7 и 0,6, используются для вкладов, которые действовали в разные годы 1992-1994, в зависимости от года, когда была произведена выплата.

Кроме этого, предусмотрена отдельная компенсация в размере 6 тысяч рублей для наследников или для тех, кто оплатил похороны владельца вклада, при условии, что остаток средств на вкладе составлял не менее 400 рублей. Если сумма вклада была меньше, компенсация рассчитывается по коэффициенту 15 к заявленной сумме. Важно отметить, что вклады, открытые после 20 июня 1991 года или в страховых организациях после 1 января 1992 года, не подлежат компенсации.