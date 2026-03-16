Назван средний размер пенсии россиян

Средний размер назначенных пенсий в России в январе 2026 года составил 25 255 рублей. При этом за год сумма выросла на девять процентов, пишет РИА Новости.

Так, в январе 2026 года средний размер назначенной пенсии достиг 25 255 рублей, тогда как годом ранее, в январе 2025-го, этот показатель составлял 23 175 рублей. Таким образом, за год выплаты увеличились на 2080 рублей.

При этом по итогам всего 2025 года средний размер пенсии оценивался в 23 425 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России будут проиндексированы выплаты для трех категорий граждан. Это затронет социальных пенсионеров, инвалидов, и лиц, достигших 80 лет.