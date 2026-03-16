Зарплаты врачей в России превысили доходы учителей

В прошлом году работники здравоохранения в России получали в среднем 81 725 рублей в месяц. Это почти на 10 тысяч рублей больше, чем у сотрудников сферы образования, подсчитали РИА Новости на основе данных Росстата.

Доходы педагогов выросли на 13,4% и достигли 71 345 рублей. При этом школьные учителя зарабатывали около 63,1 тысячи, а преподаватели колледжей и вузов — 103 тысячи рублей.

В медицине зарплаты прибавили почти 15% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, разрыв между доходами врачей и учителей сохраняется в пользу первых.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что средняя зарплата россиян в 2025 году выросла на 13,5%. Выступая на итоговой коллегии Минтруда, глава ведомства отметил, что реальные доходы граждан с поправкой на инфляцию увеличились на 4,4%.

Котяков также сообщил, что уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме — 2,2%. Кроме того, прожиточный минимум и связанные с ним выплаты, включая единое пособие, проиндексированы выше уровня инфляции.