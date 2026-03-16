Россияне открывают личные счета в Армении и ОАЭ

Около полумиллиона россиян открыли около двух миллионов счетов в банках других стран. Чаще всего это происходило в ОАЭ, передаёт «Газета.ру».

Инвесторы отдавали предпочтение этой стране из-за стабильности юрисдикции, престижа региона и возможности покупки доходных ценных бумаг.

При этом в ОАЭ происходит активное развитие бизнес-проектов граждан России, в основе которых лежат туризм, недвижимость, а также IT-индустрия. В лидерах также Армения. Рост открытия счетов в этой стране был зафиксирован во второй половине 2025 года. Клиенты используют Армению как для перевода средств из РФ за рубеж, так и для ввода капитала в Россию.