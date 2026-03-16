Россияне вывели из банков более 1 трлн рублей

В январе 2026 года россияне сняли с карт и счетов (без учета срочных депозитов — FM) в российских банках более 1,6 трлн рублей, говорится в материалах Банка России, на которые первым обратил внимание РБК. Больше средств россияне снимали только в марте 2022 года — 2,1 трлн рублей. В то же время на срочные вклады в январе население вернуло только 468 млрд рублей, то есть менее трети от снятой суммы.

Учитывая, что в декабре 2025 года россияне получали 13-ю зарплату, премии и авансы, в январе они начали это тратить, а потому отток средств — это сезонный тренд, говорит главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. Его слова подтверждает статистика ЦБ: если в ноябре на счетах россиян было 15 млрд рублей, то в декабре — более 3,6 трлн рублей.

С другой стороны, некоторые эксперты говорят о том, что в 2026 году изменилась траектория дальнейшего движения денег. Если в 2024-м и 2025 годах высокие ставки притягивали высвободившиеся средства на депозиты, то в январе на них вернулось менее трети (468 млрд рублей), указано в материале РБК.

На что россияне потратили более 1 трлн рублей

В преддверии изменения условий по «Семейной ипотеке» население в январе направило часть средств на решение жилищного вопроса, говорит главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. Согласно данным Дом.рф, к которым апеллирует директор по аналитике «Инго банка» Василий Кутьин, застройщики продали 2,4 млн кв. м жилья на 495 млрд рублей в январе 2026-го — максимум для первого месяца года за всю историю наблюдения.

Часть россиян направили деньги на фондовый рынок — в частности, в облигации и фонды денежного рынка, заявили опрошенные РБК эксперты. Население наращивает долю в бондах и фондах, которые в 2025 году им обеспечивали доходность выше ключевой ставки — 19-35% годовых, отмечала в разговоре с Frank Media ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Ряд россиян предпочли «отовариться» на фоне инфляции. По словам аналитика «Финама» Александра Потавина, инфляционные ожидания россиян высоки, что толкает их тратить, а не копить. Наконец, население возвращается к наличным из-за ужесточения банковского контроля, налогового давления и отключений интернета.

«В более широком контексте это может свидетельствовать о появлении осторожного недоверия к банковской и платежной системе. Подобные настроения в России практически не наблюдались с середины 2000 годов», — предупреждает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

Вернутся ли наличные в банки

В дальнейшем, с учетом продолжающихся проблем со связью и интернетом, спрос населения на наличные может возрасти, прогнозирует заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов.

При этом разовый отток 1,6 трлн рублей банковской системе не угрожает, проблемы могут начаться только если подобное поведение станет трендом, заключают эксперты. В то же время «выброс» более 1 трлн рублей в денежную систему имеет проинфляционный фактор, поскольку может давить на цены, а это, в свою очередь, уже может сказаться на дальнейшей политике ЦБ.