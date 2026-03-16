Экономист рассказал о профессии, обогнавшей по зарплате работу в сфере IT

Экономист Дмитрий Алексеев заявил, что профессия колориста в 2026 году стала одним из самых быстрорастущих направлений в сфере бытовых и персональных услуг. Представители данной профессии, как сказал эксперт, по зарплате опередили специалистов, работающих в сфере IT, сообщает LIFE.

Алексеев заявил, что средний доход квалифицированного колориста в крупных городах составляет от 120 тысяч до 180 тысяч рублей в месяц, а в других частях страны примерно вдвое меньше. Ежемесячный доход фриланс-мастеров в премиум-сегменте с устойчивым потоком клиентов может достигать 300 тысяч рублей.

Объем сектора парикмахерских и косметических услуг в РФ за год вырос на 8%, то есть сильнее, чем многие другие бытовые отрасли, рассказал эксперт. Стоимость профессиональных материалов повысилась на 20–25%, аренда также подорожала.

Также сообщается, что рынок бьюти-индустрии остается фрагментированным.