Реальные ставки по кредитам оказались вдвое выше ключевой

Реальные ставки по кредитам в крупнейших по объемам капитализации российских банках оказались вдвое выше ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

Авторы публикации обратили внимание, что займы в России продолжают оставаться слишком дорогими, несмотря на смягчение кредитно-денежной политики Центробанка. К настоящему времени средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) на внутреннем рынке достиг 31%. Верхняя граница ПСК в некоторых финансовых организациях и вовсе достигает 39%, нижняя граница составляет около 22,5%. В свою очередь, как отметили в статье, ключевая ставка сейчас находится на уровне 15,5%.

Представитель Инго Банка Дмитрий Долженко объяснил, что движение рыночных ставок всегда идет с запозданием. Также важно понимать, что часть банковских депозитов была привлечена в период повышенной ключевой ставки. Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев добавил, что за счет дорогих кредитов банки пытаются компенсировать часть издержек.

До этого «Известия» со ссылкой на данные ЦБ сообщали, что в конце 2025 года резко увеличился объем досрочно погашенных ипотечных кредитов. Россияне отдают долги банкам за счет продажи купленных квартир. За год граждане РФ погасили ипотеку на общую сумму 1,3 млрд рублей. Отмечается, что рост числа подобных сделок может косвенно свидетельствовать о финансовых трудностях заемщиков.