Еврокомиссия опубликовала детальные разъяснения к 19-му пакету санкций, который ограничил предоставление платежных услуг российским гражданам и юридическим лицам. Регулятор уточнил порядок применения статьи 5b (2) регламента 833/2014, принятого в конце октября 2025 года. РБК первым обратило на это внимание.

Главный вывод документа — европейским финансовым организациям запрещено выпускать новые и перевыпускать старые банковские карты для россиян, не имеющих законного права на проживание в странах Евросоюза.

Согласно разъяснениям, под запрет попадает выдача любых платежных инструментов, включая физические и виртуальные карты, а также сервисы эквайринга. Это означает, что европейские провайдеры обязаны блокировать прием платежей через POS-терминалы или сайты, если они связаны с российскими лицами. Ограничения распространяются и на современные финтех-решения: цифровые кошельки, платформы токенизированных активов и системы Open Banking (PISP), позволяющие совершать переводы напрямую со счета.

При этом запреты не касаются россиян с действующим видом на жительство (ВНЖ) или правом на постоянное проживание (ПМЖ) в Евросоюзе, странах Европейской экономической зоны и Швейцарии. Исключение также распространяется на держателей долгосрочных виз типа D, например студентов и официальных работников. Юристы отмечают, что срок действия новых карт для таких лиц теперь строго привязан к сроку действия их документов на проживание.

Несмотря на жесткие ограничения по картам, Еврокомиссия внесла важное уточнение: санкции не требуют автоматического закрытия текущих банковских счетов. Обычное обслуживание, доступ к онлайн-банкингу и стандартные банковские переводы остаются разрешенными. Уже выпущенные карты не подлежат обязательной блокировке и могут использоваться до истечения срока их действия, в том числе для снятия наличных.

Однако перевыпустить карту после окончания этого срока россиянин без ВНЖ уже не сможет. Провайдеры также обязаны следить за рисками косвенного оказания услуг через посредников в третьих странах. Важным нюансом стало разрешение оказывать платежные услуги компаниям, зарегистрированным в Евросоюзе или третьих странах, даже если их владельцами являются граждане России, при условии, что такие структуры не созданы для обхода санкционного режима. Эксперты полагают, что данные разъяснения станут прозрачной «дорожной картой» для банков, которые ранее трактовали ограничения произвольно и часто закрывали счета в превентивном порядке.