Экономист рассказала, как в 2026 году можно потратить маткапитал

С 1 февраля 2026 года в России произошло увеличение материнского капитала на 5,6%. О том, на какие цели можно направить эти средства, в беседе с РИА Новости рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Напомним, что за первого ребенка семьи получают почти 729 тысяч рублей. Для тех, кто уже имеет сертификат на первенца, выплата на второго ребенка составляет около 235 тысяч рублей. Если же семья ранее не оформляла материнский капитал, сумма на второго ребенка достигает 963 тысяч рублей.

По словам собеседницы агентства, в год получения сертификата деньги можно потратить по трем основным направлениям. Первое и самое популярное — улучшение жилищных условий: покупка жилья в ипотеку, погашение действующего ипотечного кредита, а также строительство или реконструкция дома. Второе направление — оплата дошкольного образования и присмотра за детьми. Третье — ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет для семей с низким доходом (менее двух региональных МРОТ на человека). Такие выплаты назначаются сроком на 12 месяцев.

Кроме того, маткапитал можно направить на компенсацию расходов на товары и услуги для детей-инвалидов, включенные в индивидуальную программу реабилитации. Также средства разрешено тратить на образование детей до 25 лет — репетиторов, онлайн-школы, кружки и секции. При этом важно, чтобы образовательные организации работали в России, имели лицензию, а в договоре было прямо указано, что оплата производится за счет маткапитала.

Через три года после рождения ребенка сертификат можно использовать на покупку или строительство жилья без привлечения кредитов. Эксперт подчеркнула, что приобретенное или построенное жилье должно быть оформлено в общую собственность родителей и детей с выделением долей в течение шести месяцев. Еще один вариант — направить средства на формирование накопительной пенсии матери.