Зона риска: кто в России может лишиться работы

В "красной зоне" те, кто привык работать головой.

Аналитики озвучили професии, которые в ближайшее время могут полностью перейти под контроль ИИ, ибо находятся в зоне риска полной автоматизации. В первую очередь, это аналитики, операторы и программисты.

Для тех, чья работа в основном связана с интеллектуальным трудом, наступают непростые времена. Экономические факторы могут склонить работодателей к выбору в пользу ИИ ради оптимизации и скорости, даже ценой некоторого снижения качества - омечается в анализе Газеты.ру.

Кроме того, под угрозу попадают низкоквалифицированные работники, выполняющие рутинные задачи. Так, есть вероятность, что в России практически исчезнет профессия оператора ПК. Рутинная обработка данных уже автоматизирована.

В настоящее время в России осталось около 30 тысяч таких специалистов, чья средняя зарплата составляет около 60 тысяч рублей в месяц, и им следует задуматься о смене деятельности.

Аналитическая работа, включающая сбор, обработку, интерпретацию и визуализацию данных, отлично выполняется современными языковыми моделями за считаные минуты. Вероятно, останутся только наиболее опытные специалисты, способные контролировать работу ИИ. Под угрозой системные аналитики, маркетологи-аналитики, финансовые аналитики.

IT-сфера, благодаря развитию технологий, снизила потребность в узкоспециализированных кадрах и исполнителях рутинных задач. Несмотря на высокий спрос, вызванный импортозамещением, начинающим специалистам становится сложнее набирать необходимый опыт для карьерного роста. Таким образом, в зону риска также включены программисты средней квалификации.