В России вводятся ограничения для микрозаймов, заемщикам лимитируют количество дорогих микрозаймов и введут период охлаждения. Об этом сообщает газета "Известия". Отмечается, что новые ограничения будут направлены на снижение долговой нагрузки граждан и повышение прозрачности рынка.

Федеральный закон N 545, принятый Государственной думой в конце прошлого года, предусматривает поэтапное ужесточение правил работы микрофинансовых организаций (МФО). Согласно законодательной новелле, первые изменения вступят в силу с 1 апреля. Так, в апреле будет ограничена переплата до 100% от суммы долга, вместо прежних 130%.

Кроме того, будет введен период охлаждения. После введения которого МФО не смогут выдавать новый займ сразу после погашения предыдущего. Также ограничения коснутся количества дорогих займов. С 1 октября 2026 года по 31 марта 2027 года заемщик не сможет оформить новый кредит с полной стоимостью более 200% годовых, если у него уже есть два непогашенных займа с аналогичной или более высокой ставкой.

До этого финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала "Газете.Ru", какая цель у ограничений по микрозаймам.