Пенсии двух категорий россиян могут вырасти

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить пенсионный коэффициент для врачей и педагогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму.

Инициатива предусматривает установление повышенного индивидуального пенсионного коэффициента на уровне 1,5 для работников сфер здравоохранения и образования. Речь идет о применении повышающего значения к суммарному ИПК, сформированному за весь период трудовой деятельности.

«Зарплата у представителей этих важнейших профессий небольшая, а значит и по итогам своей многолетней профессиональной деятельности пенсии они тоже получают небольшие», — сказал Миронов.

