В Госдуме предложили ликвидировать дискриминацию при оплате ЖКУ

В Госдуме предложили ограничить расходы россиян на оплату коммунальных услуг на уровне не более 10% от дохода семьи.

Соответствующий законопроект депутаты от КПРФ направили на рассмотрение в правительство, передает «Российская газета».

«Данная мера потенциально позволит сократить количество «неплательщиков» платежей по жилищно-коммунальным услугам, что приведет к снижению общей суммы долгов населения за ЖКУ», — говорится в пояснительной записке к закону.

По словам авторов инициативы, сейчас максимально допустимая часть расходов на оплату жилья устанавливается регионами, тогда как федеральный стандарт ограничивает этот показатель 22%. В результате жители более состоятельных регионов фактически платят меньше, чем жители менее богатых районов, отметили инициаторы. В качестве примера они привели регионы, где этот показатель значительно отличается: в Москве он составляет 10%, а в Московской области — 22%.

Отмечается, что разницу, по новому закону, будут компенсировать субсидии. Что, по задумке авторов, поможет ликвидировать дискриминацию «при оплате коммуналки в зависимости от места их жительства».

До этого в Госдуме объяснили резкий рост коммуналки в 2026 году изменением механизма платы за отопление. Как сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, с повышением коммунальных платежей россияне столкнулись точечно.