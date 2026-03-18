Россиянам пригрозили проверками ФНС за частое пополнение кредиток

Россияне начали массово использовать кредитные карты для приема личных переводов, пытаясь обойти системы банковского мониторинга. Как сообщают «Известия», в соцсетях набирают популярность советы о том, что зачисление средств на кредитку не вызывает подозрений, так как банк расценивает это не как доход, а как приоритетное погашение задолженности.

Повышенный интерес к таким схемам возник после того, как с 1 января 2026 года перечень признаков подозрительных операций расширился с шести до 12 пунктов. Теперь алгоритмы обязаны отслеживать даже незначительные, но регулярные трансакции от разных лиц.

Однако эксперты, опрошенные газетой, предупреждают о серьезных последствиях такой «маскировки».

«Когда деньги поступают на кредитку, банк действительно зачисляет их в счет погашения задолженности, и формально это выглядит как возврат займа. Однако система финмониторинга анализирует количество контрагентов, частоту переводов и общий характер операций», — отмечает управляющий партнер ЮК «Провъ» Александр Киселев.

По его мнению, схема может сработать лишь в краткосрочной перспективе, но не защитит от глубокой проверки.

Если на карту начнут поступать деньги от десятков разных людей, антифрод-система зафиксирует аномальную активность вне зависимости от типа счета. Партнер коммуникационного агентства Goldman Agency Ахмед Юсупов подчеркивает, что такой способ лишь множит риски.

«Банк может расценить это как скрытую предпринимательскую деятельность или обналичивание. Способ порождает мнимое чувство безопасности», — считает он.

В случае заморозки кредитки процесс внесения обязательных платежей усложняется, что неизбежно ведет к просрочкам и порче кредитной истории клиента. Попытки обмануть автоматизированные системы контроля чаще приводят к блокировке всех активов, чем к реальной защите средств, суммируют эксперты.