Лишившийся удаленки россиянин отсудил у работодателя миллионы

Москвич, которого несмотря на согласованный при трудоустройстве гибридный график работы постоянно вызывали в офис, а затем уволили на основании признанных незаконными взысканий, отсудил 4,7 миллиона рублей компенсации и добился восстановления на работе. Об этом со ссылкой на решение Бабушкинского районного суда сообщает РАПСИ.

В указанную сумма войдет зарплата истца за 13 месяцев, а также 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Мужчина, выигравший процесс, подчеркивал, что в столичной строительной компании он был лишен удаленки и ездил в офис, чтобы выполнять задания, часть из которых была связана с работой объектов, расположенных в другом российском регионе, а именно в Омской области, в связи с чем из-за разницы во времени оперативно согласовывать вопросы с местной командой не получалось. При этом утверждается, что поручения не требовали присутствия на рабочем месте, а самому москвичу заблокировали доступ к сетевым дискам и корпоративной почте, а также исключили его из рабочих чатов.

Ранее более трети (36 процентов) работающих удаленно или в гибридном режиме участников опроса из России заявили, что скорее уволятся, чем вернутся в офис. Еще 34 процента затруднились однозначно ответить на поставленный ребром вопрос о возобновлении поездок на работу пять дней в неделю.