Россиянам назвали причины блокировки банковских счетов

Операции по банковским счетам россиян могут ограничить из-за частых переводов или снятий наличных. Причины блокировки счетов назвал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

По словам депутата, банк начинает активно действовать, когда поведение пользователя становится сомнительным.

«К таким, к примеру, относится слишком большой денежный перевод, несколько переводов одному лицу максимальными суммами, многократное снятие наличных», — пояснил Аксаков.

Возможной причиной блокировки счетов также могут стать ошибки при вводе ПИН-кода или окончание срока действия карты.

Обычно блокировка длится сутки — этого времени хватит, чтобы владелец подтвердил утерю и заблокировал карточку полностью или вспомнил нужные цифры. Снять ограничения можно, обратившись в банк с паспортом или же подтвердив операции.

Председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина призвала кредитные организации лучше объяснять причины блокировки операций, делая это в проактивном режиме. «Не дожидаться, когда клиенты к вам обратятся, а если произошло ограничение операций клиента, нужно, чтобы вы проактивно информировали своего клиента о тех шагах, которые ему нужно предпринять, и почему это произошло», — объяснила она.