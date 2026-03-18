Россиянам рассказали, может ли продавец отказаться принимать наличные

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов разъяснил, что продавец не вправе требовать оплату исключительно наличными, если по закону обязан принимать и безналичные платежи.

«У нас есть такая статья закона о защите прав потребителей, которая устанавливает приём национальных систем платежей наравне с наличными деньгами», — сказал эксперт в беседе с НСН.

По словам специалиста, мелкие предприниматели могут не использовать безнал, но остальные торговые точки обязаны предоставлять покупателю выбор способа расчёта.

Койтов добавил, что при неисправности терминала магазин должен приостановить работу, а разговор с продавцом стоит зафиксировать для жалобы в налоговую.

