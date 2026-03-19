Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опубликовала данные, согласно которым на 1 января этого года у российских пограничников было 8,9 млн постановлений о временном запрете должникам выезжать с российской территории.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что соответствующий показатель в 1,4 раза больше, чем год назад. Вместе с этим подчёркивается, что отчасти эти цифры представляют собой накопленный эффект, так как выдачи новых запретов снижаются.

Уточняется, что после спада в 2024 году число запретов на выезд для россиян вернулось к росту.

Всего в течение 2025 года было вынесено 9,2 млн постановлений о запрете на выезд, что на 20% меньше, чем в 2024 году (11,5 млн). Пик выдачи подобных ограничений пришёлся на 2023 год — 16,4 млн постановлений.

В апреле 2024 года учредитель компании «Национальный центр банкротств» Дмитрий Токарев объяснил, что иногда гражданину приходится сталкиваться с правовыми последствиями из-за долгов, сделанных другим человеком с идентичными фамилией, именем и отчеством.