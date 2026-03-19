В РФ спрогнозировали рост числа обанкротившихся граждан

В России в этом году вырастет количество личных банкротств, считает экономист Василий Кутьин, которого цитирует «Газета.Ru». К росту приведут высокая долговая нагрузка и ужесточившаяся кредитная политика банков.

© mk.ru

Доходы населения растут неравномерно, и если человек, к примеру, заболевает, теряет работу либо сталкивается с задержками в выплате зарплаты, то это часто подталкивает брать новые кредиты, объяснил эксперт. Также часть должников уже не могут обслуживать полученные ссуды, а практика банкротств с сохранением ипотечного жилья, по его словам, распространяется.

Банки между тем ужесточают свою политику. Многие из их клиентов лишаются возможности рефинансировать старые долги, поскольку финансовые организации предпочитают иметь дело с клиентами, у которых хорошая кредитная история.

Следовательно, перекредитование становится все менее доступным, что повышает риски просрочки и подталкивает людей к банкротству.

Согласно данным «Федресурса», в 2025 году число судебных банкротств физлиц и индивидуальных предпринимателей достигло 568 тысяч. Это на 31,5% превышает показатели предыдущего года.

Кутьин отметил, что в стране изменился и портрет самого банкрота. Если в 2020 году средний возраст клиента, проходящего такую процедуру, составлял 45 лет, то теперь речь идет уже о людях помоложе - 38–40 лет.

