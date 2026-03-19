Юрист рассказала, можно ли вернуть купленный в кредит товар

Юрист Алла Георгиева рассказала о том, как вернуть товар, который был куплен в кредит. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам Георгиевой, покупатель имеет право вернуть такой товар, а уже уплаченные проценты обязаны возместить в магазине. Юрист уточнила, что в законодательстве нет статей, которые бы ограничивали возврат такого товара. Это означает, что на подобные ситуации распространяется закон «О защите прав потребителей» — как при покупке товара обычным способом.

«Согласно ему, качественную вещь (если она не входит в "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену", установленный постановлением Правительства РФ № 2463) можно вернуть обратно в магазин в течение 14 дней, не считая дня покупки. А если она была приобретена дистанционно, то в течение 7 дней», — рассказала Георгиева.

Эксперт добавила, что при обнаружении у такого товара недостатков, его можно вернуть в течение гарантийного срока или в период не более двух лет. В этом случае продавец должен возместить всю сумму покупки, а также уплаченные проценты. Впрочем, если магазин не удовлетворит претензию, покупателю придется закрывать кредит обычным способом.

«При необходимости вернуть деньги за взятый в кредит товар надо обратиться в магазин с письменной претензией. В ней, кроме причины возврата вещи и номера счета, на который можно перечислить средства, важно указать, что для покупки был оформлен заем, и указать проценты, которые по нему уже были выплачены», — добавила Георгиева.

