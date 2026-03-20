Кому могут повысить пенсию за советский стаж

Советский стаж может существенно увеличить размер пенсии современного пенсионера, так как период службы и обучения в СССР зачастую являются важным фактором в формировании пенсионных прав.

Однако, несмотря на это, десятки тысяч граждан сталкиваются с ситуацией, когда их пенсионный стаж считается меньше положенного, сообщает ИА DEITA.RU.

Основная причина этого — неправильно применяемые ныне правовые нормы, при которых Социальный фонд часто оценивает советский стаж, руководствуясь современными правилами, забывая или игнорируя те нормы, которые действовали в то время, когда он был приобретен.

Законодательство прямо свидетельствует, что все периоды стажа, приобретённые до 1 января 2002 года, должны оцениваться по тем законам, которые были в силе на момент их получения. В советскую эпоху периоды службы в армии, работа в партийных, комсомольских органах, а также обучение в различных учебных заведениях — при определенных условиях, могли быть зачтены в льготный стаж.

Такие периоды существенно влияли на будущие пенсионные права и разрешали получать более высокие выплаты или досрочные пенсии. Главный документ, который регулировал порядок назначения пенсий в СССР, — Постановление Совета Министров СССР от 3 августа 1972 г. № 590 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий».

Несмотря на то, что оно было отменено в России в 2020 году, его положения продолжают применяться при оценке пенсионных прав за советский период. Особенно важен пункт 109 этого документа, так как он содержит перечень условий, позволяющих включать в стаж периоды, которые по современным стандартам зачастую не признаются.

Ключевые подпункты этого пункта — «з», «и» и «к» — предусматривают, что в стаж включаются служба в Советской армии, флоте, учреждениях КГБ и внутренних войсках, а также обучение в училищах, школах, курсах подготовки кадров и высших учебных заведениях.

Также сюда входят периоды работы в партийных и комсомольских органах или иных законом предусмотренных случаях. Однако главное не просто — наличие этих периодов, а механизм их приравнивания к льготной работе, что значительно расширяет права бывших советских граждан.

Пункт 109 указывал, что если гражданин до или сразу после службы в армии работал на должностях, которые давали право на льготную пенсию по определённым спискам, то его армейские годы засчитывались в льготный стаж. Для этого требовался лишь небольшой — не более трех месяцев — перерыв между службой и последующей работой.

В таком случае армейский стаж приравнивался к работе в условиях, предусматривающих льготные условия труда. Аналогичным образом засчитывались периоды работы в партийных организациях, если между ними и льготной деятельностью не было существенного перерыва.

Это означало, что годы в райкомах и партийных структурах могли быть зачтены как льготный стаж, если между ними находился короткий отрезок времени. Кроме того, в стаж включались периоды обучения в техникумах, вузах и училищах — при соблюдении правил их суммирования с последующей работой.

Учитывались даже периоды временной нетрудоспособности, связанной с травмами или профессиональными заболеваниями, а также служба в вооружённых силах в качестве вольнонаемного состава, пишет портал PNZ.

Это открывало дорогу к пересмотру ранее установленных пенсионных стажей, что могло привести к увеличению размера выплат. Само по себе правило о сохранении непрерывности стажа в СССР было очень важным — оно позволяло получать надбавки и преимущества для работников, которые трудились на одном предприятии или в одном учреждении продолжительное время.

В соответствии с советским законодательством, например, специалисты с постоянным стажем в 25 лет могли претендовать на надбавку к пенсии, а при увольнении по собственному желанию, если перерыв не превышал трёх недель, стаж также оставался непрерывным.

Сейчас действующее законодательство не содержит понятия «непрерывный стаж», однако при оценке пенсионных прав за советский период эта категория остаётся важной для определения льготных условий. Судебные органы регулярно рассматривают споры о правильности включения советских периодов в стаж.

В случаях, когда гражданин оспаривает отказ в зачёте службы или учебы, суды зачастую встают на сторону заявителей и требуют исправлений. Так, в случаях, когда между армейской службой и последующей работой по льготным спискам существует перерыв менее трех месяцев, суды обязуют включать эти периоды в льготный стаж. Аналогичная практика наблюдается и в делах о педагогическом стаже или учебных периодах, если соблюдены условия суммирования.