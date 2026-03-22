Россиянам напомнили о праве получать пенсию при отсутствии трудового стажа

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия является социальным государством, поэтому право на получение пенсии имеют даже те, кто никогда не работал. Его слова приводит ТАСС.

«Но, если ты ни дня не работал, тебе все равно государство обеспечит тот самый минимум: то есть, социальная пенсия и доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что средний размер назначенных пенсий в России в январе 2026 года составил 25 255 рублей. При этом за год показатель вырос на девять процентов