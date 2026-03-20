Visa запретила расчеты в ЕС карточками трех белорусских банков

Международная платежная система Visa с 18 марта 2026 года полностью прекратило обслуживание карт, выпущенных тремя крупными белорусскими финансовыми институтами, на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Под удар попали клиенты «Белагропромбанка», «Белгазпромбанка» и белорусского «Альфа-банка».

По словам представителей «Белагропромбанка», ограничения распространяются на любые операции от покупок в физических магазинах и интернет-платежей до международных денежных переводов. Зона действия запрета охватывает не только страны Европейского союза, но и членов Европейской ассоциации свободной торговли, то есть Исландию, Лихтенштейн и Норвегию, а также Великобританию.

Банки-подсанкционты единогласно заявили, что причиной стало решение самой Visa, связанное с действующими санкционными режимами. Так, белорусский «Альфа-банк» уточнил владельцы карт Visa этих банков не смогут ни снять наличные, ни расплатиться в торговых точках, ни воспользоваться онлайн-сервисами. Под угрозой оказались даже транзакции, инициированные за пределами Европы, если их процессинг проходит через британские или европейские шлюзы.

В качестве экстренной альтернативы попавшим под ограничения клиентам настоятельно рекомендовали использовать карты системы Mastercard, которая, в отличие от Visa, пока не вводила подобных санкционных блокировок в отношении этих банков. Финансовые учреждения подчеркнули, что функциональность карт Visa сохраняется без изменений на территории самой Беларуси, а также при проведении операций за пределами стран ЕС и ЕАСТ, передает Интерфакс.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили в этом контексте отметил, что с 1 января 2025 года банковские карты Visa и Mastercard стали менее защищенными от мошенников из-за истечения срока действия ключевых сертификатов безопасности.