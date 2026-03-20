Названа сумма потерь россиян из-за мошенников

Россияне в 2019 году из-за действий злоумышленников потеряли в общей сложности 2 млрд рублей, в 2020 году — 25 млрд, в 2021 году — 60 млрд. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова. Он выступил на круглом столе по теме мошенничества.

По его словам, в 2024 году потери достигли 280-300 млрд рублей, а в 2025-м — порядка 300 млрд рублей. Собеседник издания обратил внимание на то, что российским властям удалось уменьшить число кибермошенничества по итогам 2025 года.

Пушков подчеркнул, что еще несколько лет назад эта область была вне правового регулирования. Сейчас же внедрена система мер для борьбы с мошенниками. Пушков указал, что уже принят комплекс законов «Антифрод-1», а также готовится к внедрению пакет «Антифрод-2».

Ранее стало известно, что злоумышленники рассылают гражданам уведомления о том, что их учетная запись на портале mos.ru была якобы активирована с неизвестного устройства. Они настоятельно рекомендуют незамедлительно связаться с ними по телефону.