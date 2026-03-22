Сколько стоит съездить в Минск на майские праздники и куда можно сходить

В этом году Минск, наряду с Пекином и Анкарой, стал у россиян самым популярным городом для путешествий на майские праздники. "Российская газета" посчитала, в какую сумму обойдутся дорога, гостиница и ужин в ресторане, а также выяснила, что посмотреть в белорусской столице и какие сувениры приобрести на память.

В топ-10 зарубежных направлений столица Беларуси попадает стабильно последние 7 лет. Так, в 2019 году Минск был лидером бронирований на майские праздники, в 2020-м - первым в числе новогодних турпоездок. В 2023 году турпоток в страну вырос на 140%, а с начала 2025 года, когда начало действовать двустороннее соглашение между странами о безвизовом посещении страны, интерес россиян к этому направлению снова вырос.

Откуда и за сколько можно доехать до Минска?

Сегодня в Минск можно добраться любым удобным способом, при этом загранпаспорт и виза не нужны, если вы не намерены оставаться в стране более 90 дней, а ваш российский паспорт действителен на все время пребывания в республике.

Ближе всего к Беларуси находятся российские города Смоленск, Великие Луки и Брянск. Из Смоленска до Минска можно добраться на автобусе за 4 часа 15 минут, билет будет стоить 2310 рублей (здесь и далее указаны российские рубли. - Прим. "РГ") за одного пассажира, а вот из Брянска придется ехать 9 часов за 3355 рублей.

Стоимость такого путешествия вполне сопоставима с ценами на московские автобусы. Автобус Москва - Минск будет в пути в среднем 9 часов 15 минут, а стоимость билета на одного начинается от 2081 рубля. Из Санкт-Петербурга в Минск на автобусе добираться дольше - в среднем 13 часов. Зато стоимость самого дешевого билета - 1816 рублей.

Поезда из российской столицы отправляются в Минск регулярно. "Ласточка" с Белорусского вокзала Москва - Минск идет около 7 часов, стоимость билета - от 4378 рублей. Плацкарт будет стоить примерно столько же, поезд будет идти около 9 часов. Из Северной столицы поездом добираться порядка 13 часов, плацкарт будет стоить от 5330 рублей.

Самолет Москва - Минск пробудет в пути 1 час 30 минут, самый дешевый билет на прямой рейс из Домодедово от компании Belavia - 5082 рубля без багажа. Из петербургского Пулково те же полтора часа обойдутся минимум в 6386 рублей.

Где и за сколько остановиться в Минске?

Во многих минских отелях уже сейчас номерной фонд экспонируется с учетом высокого бронирования в начале мая. Отели в центре города демонстрируют традиционно высокие цены, более бюджетные варианты предполагают удаленность от главных достопримечательностей столицы республики в среднем на 6-10 км.

В центре города цены на стандартные одноместные или двухместные номера площадью от 23 кв. м с ванной, кондиционером и ТВ предлагаются в диапазоне от 6 до 17 тысяч в сутки за одного постояльца. Так, в отеле "Робинсон-Сити" номер обойдется в 13 754 рубля, в отеле Monastyrski Minsk City Centre - 8310 рублей, в отеле Europe стандартный номер стоит 12 491 рубль.

В отеле "Ренессанс Минск Конгресс и СПА Центр" с бассейном, джакузи, фитнес-залом и спа-зоной стандартный номер на одного обойдется в 17 797 рублей в сутки. Частные апартаменты люкс в центре города будут стоить от 25 тыс. рублей.

В бюджетных вариантах цена за стандартный номер на одного - 6100 рублей. Есть и отели за 2000 рублей в сутки - они расположены значительно дальше от центра города. В спальных районах можно найти и варианты посуточного жилья в пешей доступности от метро, такие квартиры в среднем обойдутся в 2400 рублей в сутки.

Сколько стоят продукты и ужин в ресторане?

Продукты в Минске можно приобрести, в том числе, в сетевых магазинах. Наиболее крупные сети - "Евроопт", "Соседи", Belmarket, Виталюр. В пересчете на российский рубль покупки здесь обойдутся в среднем на 10-30% дешевле, чем в России.

Так, 150 г сыра "Сливочный" в "Евроопте" стоит 97 рублей, 200 г "Тильзитского" - 126 рублей. 600 г филе минтая - 277 рублей, килограмм креветок - 665 рублей, килограмм куриного фарша - 360 рублей. Торт шпинатный с клюквой можно купить за 554 рубля, а батон пшенично-отрубного хлеба собственного производства - за 44 рубля.

В кафе и ресторанах диапазон цен широк. Так, в городе работает фастфуд - Burger King, KFC и Mac.by, цены здесь ниже российских на 10-30%.

Туристы рекомендуют ресторан "Бульбашы", средний чек на двоих без алкоголя здесь составит от 3800 рублей. Из местных блюд хвалят голень оленя с печенным на углях логойским картофелем, салат с сыровяленой гродненской уткой, мочеными ягодами и соусом из беловежского лесного ореха и настойку "Крамбамбуля".

Для поклонников необычных интерьеров будет интересен бар "Легендар". Уникальная атмосфера напоминает гостям одновременно жилище эльфа и избу Бабы-Яги. Цены здесь выше средних, в меню удивят авторские кофейные и алкогольные коктейли с местными травами и ягодами: "Чародей", "Травник", "Водяной".

Для любителей вечерней музыки есть бар "Рок-н-рольщик". В меню - пицца в виде черепа, напитки по имени рок-исполнителей. Средний чек здесь составит от 1200 до 2300 рублей. Заведение работает с 17:00.

Что посмотреть в Минске?

Главные достопримечательности белорусской столицы - "Ворота Минска", Верхний город, здание Национальной библиотеки, Троицкое предместье, площадь Независимости, площадь Победы, ГУМ - можно увидеть бесплатно или заказав автобусную экскурсию. Стоимость таких организованных прогулок - от 1700 рублей за одного.

Парк камней, он же Музей валунов, также можно посетить бесплатно. Заглянуть в разные секции в Минском зоопарке можно за сумму от 400 до 1000 рублей. Покататься на колесе обозрения в Центральном парке им. Горького - от 60 рублей. Осмотреть экспозицию в минском музее миниатюр "Страна мини" - от 720 рублей.

Экскурсия по мистическому Минску, где расскажут о русалках в Свислочи, легендах, привидениях и загадках города, будет стоить от 7000 рублей. Также можно попасть на бесплатную шопинг-экскурсию со стилистом в ТРЦ Galleria, а в мае должно открыться пространство "Песочница" на месте бывшего завода "Горизонт". В прошлом году здесь можно было перекусить за 450 рублей, погулять, послушать музыку и купить сувениры.

Какие сувениры купить в Минске?

Из съедобных подарков, помимо колбасы и сметаны, можно купить сладости, которые производят фабрики "Коммунарка", "Спартак", "Красный пищевик". Зефир "Первый Бобруйский" обойдется в 350 рублей, "Бобруйская яблочная пастила с черникой" - в 140 рублей.

Достойные сувениры можно найти в фирменных магазинах завода NEMAN. Это изделия из стекла и хрусталя - от креманок под варенье и бокалов за 1800 рублей до коллекционных наборов стоимостью от 5000 рублей.

Диапазон цен на легендарные часы минского часового завода "Луч" - широкий: от 5000 до 500 000 рублей. Белорусские вышиванки в ТЦ "Немига" стоят от 1200 рублей, соломенную капелюшу и другие изделия из соломы - например, авторского "соломенного паука" за 7000 рублей - можно найти в ремесленных лавках и галереях.

Комплект постельного белья местного Оршанского льнокомбината в среднем обойдется в 5000 рублей. Можно также присмотреться к изделиям из барановичского льна и речицким полотенцам. В числе коллекций предприятия "Речицкий текстиль" - коллекция изделий с символикой Республики Беларусь.