Финансист рассказала, кому не ждать повышение пенсии 1 апреля

Индексация пенсии 1 апреля не коснется представителей силовых ведомств и работающих пенсионеров, заявила эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская, пишет РИА Новости.

© «Российская Газета»

Она пояснила, что пенсии военнослужащих и других силовиков привязаны к денежному довольствию. Их проиндексируют 1 октября на 4%. А пенсию работающих пенсионеров пересчитают 1 августа. В ней учтут отчисления работодателей в 2025 году.

По данным Соцфонда, с 1 апреля будут увеличены социальные пенсии. Ее получают в том числе пенсионеры, которым не хватило стажа и пенсионных баллов для назначения страховой.

Выплачиваться она начинает на пять лет позже. В 2026 году право на социальную пенсию получают мужчины, достигшие 69 лет, и женщины в возрасте 64 лет. Всего в апреле пенсия будет проиндексирована у 3,5 млн граждан.

Между тем, страховые пенсии по старости были увеличены 1 января. Тогда повышение коснулось 38 млн человек.