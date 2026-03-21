Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Россиянам разрешат направлять средства материнского капитала на погашение ипотеки, оформленной в микрокредитных компаниях (МКК), если такие организации принадлежат регионам РФ. Об этом в субботу, 21 марта, пишет ТАСС со ссылкой на правила использования маткапитала.

Закон, разрешающий региональным МКК выдавать ипотечные займы, вступил в силу в октябре 2025 года. Такие организации полностью принадлежат субъекту РФ — регион владеет 100 процентами их акций (долей), при этом каждому субъекту допускается участие только в одной МКК.

Согласно постановлению, при покупке или строительстве жилья с привлечением займов от региональных МКК средства материнского капитала можно использовать так же, как и при банковской ипотеке: на первоначальный взнос, погашение основного долга или уплату процентов.

Документ также уточняет требования к земельным участкам, на которых допускается строительство жилого дома с использованием маткапитала. Изменения связаны с поправками к закону о садоводстве и огородничестве, принятыми в июле 2025 года. Формулировка назначения участка «для ведения садоводства» заменяется на «для ведения садоводства для собственных нужд».

Кроме того, при использовании маткапитала на строительство через подрядчика с применением счетов эскроу расширен перечень допустимых видов разрешенного использования земли: помимо индивидуального жилищного строительства, теперь допускаются ведение садоводства для собственных нужд и блокированная жилая застройка, уточняет агентство.

Тем временем в Госдуме предложили разрешить тратить средства материнского капитала на покупку отечественного автомобиля. Депутат Сергей Миронов отметил, что для многодетных семей машина — это не роскошь, а важное средство передвижения.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал вырос на 6,8 процента и составил 737,2 тысячи рублей, сообщили эксперты рынка недвижимости. Покупка жилья с использованием маткапитала связана с особыми юридическими условиями.