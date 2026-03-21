Россиян предупредили о штрафах за туалет на дачном участке

Неправильная установка туалета на дачном участке может обернуться штрафом в пять тысяч рублей и судебными исками от соседей. Об этом предупредил адвокат Давид Тарановский.

Специалист отметил, что конкретный размер штрафа за неправильно оборудованный туалет не установлен, однако такое нарушение относится к статье 6.3 КоАП РФ о несоблюдении санитарных норм. Для граждан предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей, но на практике он может достигать примерно пяти тысяч рублей.

Кроме того, за самовольное возведение уличного туалета с нарушением требований граждан могут привлечь к ответственности и обязать демонтировать постройку за свой счет.

— Самое неприятное последствие — это риск судебного иска от соседей. Если они докажут, что из-за вашего туалета у них в колодце испортилась вода или запах мешает жить, суд может обязать вас устранить нарушения или даже перенести туалет, — отметил юрист в беседе с ТАСС.

В 2026 году дачников продолжат штрафовать за нарушение правил противопожарного режима: разведение огня и сжигание мусора требуют соблюдения дистанций от зданий, деревьев и безопасного оборудования. Нарушение этих норм чревато штрафами и административной ответственностью, особенно если это приводит к пожару.

Кроме того, россияне в начале лета рискуют столкнуться со штрафами за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачных участках.