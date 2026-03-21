Россиянам напомнили о штрафах за жарку шашлыка во дворе

Жарить шашлык во дворе можно только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности, иначе грозит штраф до 15 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила научный сотрудник Института Гайдара Мария Гирич.

Она пояснила, что открытый огонь считается источником повышенной опасности, поэтому требования к его использованию достаточно жесткие. Формально жарка шашлыка не запрещена, но в городских условиях соблюсти все нормы бывает сложно.

По словам эксперта, при разведении огня необходимо соблюдать расстояния: не менее 30 м до лиственных насаждений, 50 м до зданий и сооружений и 100 м до хвойного леса. Также у человека должны быть под рукой средства пожаротушения.

Кроме того, площадку вокруг огня нужно подготовить: в радиусе 10 м убрать сухую траву и другие горючие материалы, а сам участок отделить минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м, чтобы огонь не распространился.

Гирич добавила, что штраф за нарушение требований пожарной безопасности для граждан составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Россиян предупредили о штрафах за туалет на дачном участке

При этом использование устройств без открытого огня — например, аэрогрилей или электрогрилей — не запрещено, если это не мешает соседям. Также во многих парках предусмотрены специальные зоны для приготовления пищи на огне.